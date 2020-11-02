Роспотребнадзор: в Россию может прийти новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса 20A.EU1 может прийти в Россию из Европы, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день этот штамм в стране не обнаружен.

Однако «с учетом трансграничной мобильности населения и естественных процессов вытеснения одних вариантов вируса другими» штамм может появиться в России.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что результаты научных исследований и наблюдений не указывают на то, что новый штамм является более опасным для здоровья.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46,6 млн заболевших, почти 32 млн человек выздоровели, а более 1,2 млн пациентов — умерли.

В России выявили уже более 1,66 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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