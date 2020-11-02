Родители под Волгоградом «изгоняли бесов» из сына чесноком и святой водой

Органы опеки в Волгоградской области проверяют родителей, которые сняли на видео обряд «экзорцизма», во время которого они «изгоняют бесов» из своего 10-летнего сына, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором родители мальчика из села Гусевка Волгоградской области проводят над ним этот обряд.

На кадрах можно увидеть, как они скрутили ребенка, побрызгали на него освященной водой и помазали чесноком. На видео показано, что мальчик при этом кричит, так как ему больно.