Лифт с ребенком рухнул в Москве

Лифт с ребенком внутри упал в одном из жилых домов на северо-западе Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В момент падения в лифте находился только ребенок, по данным источника, он не пострадал.

В результате инцидента лифт застрял между этажами, прибывшие на место спасатели помогли ребенку выбраться из кабины, указано в сообщении.

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