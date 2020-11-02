Лифт с ребенком рухнул в Москве
Полина Рутковская
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Лифт с ребенком внутри упал в одном из жилых домов на северо-западе Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.
В момент падения в лифте находился только ребенок, по данным источника, он не пострадал.
В результате инцидента лифт застрял между этажами, прибывшие на место спасатели помогли ребенку выбраться из кабины, указано в сообщении.
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