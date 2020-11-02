Россиянин приговорен в США к 8 годам тюрьмы за интернет-мошенничество

Гражданин России Александр Бровко приговорен к восьми годам лишения свободы в США за участие в кибермошенничестве, ущерб от его действий оценивается в $100 млн, сообщает американское министерство юстиции.

«Более десяти лет Бровко участвовал в схеме получения доступа к личной и финансовой информации американцев, что привело к предполагаемым убыткам на сумму более $100 млн», – заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Брайан Рэббитт.

С 2007 по 2019 год россиянин работал в сотрудничестве с другими киберпреступниками над монетизацией конфиденциальных данных, указано в сообщении. Россиянин признал свою вину.

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