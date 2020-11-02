Скульптор Щербаков поддержал идею переноса памятника Петру I из Петропавловской крепости

Создатель памятника Михаилу Калашникову скульптор Салават Щербаков назвал музей лучшим местом для памятника Петру I, установленному на территории Петропавловской крепости.

В беседе с «Газетой.Ru» Щербаков отметил высокое качество памятника, однако усомнился в том, что он установлен в подходящем месте.

«Уровень этого произведения в рамках своего направления – он достаточно высокий. Там заметен необычный, парадоксальный подход, характерный для Петербурга. Но вопрос в том, насколько уместно этот памятник смотрится рядом с захоронением самого Петра. Сомнения в этом есть. Наверное, лучшим местом для памятника станет современный музей, галерея или какой-нибудь новый парк», — сказал скульптор.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко призвал губернатора Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос о демонтаже памятника Петру I. По мнению парламентария, памятник не имеет художественной ценности, а его соседство с усыпальницей русских царей он назвал кощунством.

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