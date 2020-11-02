На сгоревшем складе в Москве хранилось 650 баллонов с газом
Около 650 баллонов с газом находилось на складе в Южном Чертаново, где 2 ноября произошел мощный пожар. Об этом заявил начальник столичного ГУ МЧС РФ Сергей Желтов, передает ТАСС.
«В здании было порядка 650 баллонов объемом по 50 литров. К тушению пожара привлекались бронещиты, была постоянная угроза хлопков баллонов», — сказал Желтов.
Ранее сообщалось, что в районе Южное Чертаново произошел пожар на складе с газовыми баллонами, позже они начали взрываться. Их суммарный объем предварительно оценивался в 600 куб. м.
Сейчас на месте взрыва работают пожарные расчеты. Причины пожара в настоящее время устанавливаются. Движение транспорта в районе взрыва ограничено. Эвакуация расположенных неподалеку жилых домов не проводилась. Погибших и пострадавших нет.
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