На сгоревшем складе в Москве хранилось 650 баллонов с газом

Около 650 баллонов с газом находилось на складе в Южном Чертаново, где 2 ноября произошел мощный пожар. Об этом заявил начальник столичного ГУ МЧС РФ Сергей Желтов, передает ТАСС.

«В здании было порядка 650 баллонов объемом по 50 литров. К тушению пожара привлекались бронещиты, была постоянная угроза хлопков баллонов», — сказал Желтов.

Ранее сообщалось, что в районе Южное Чертаново произошел пожар на складе с газовыми баллонами, позже они начали взрываться. Их суммарный объем предварительно оценивался в 600 куб. м.

Сейчас на месте взрыва работают пожарные расчеты. Причины пожара в настоящее время устанавливаются. Движение транспорта в районе взрыва ограничено. Эвакуация расположенных неподалеку жилых домов не проводилась. Погибших и пострадавших нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На юге Москвы загорелся склад с газовыми баллонами

— Мощный взрыв разрушил здание, где хранились газовые баллоны на юге Москвы

— Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве потушен