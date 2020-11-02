Школьница спела для Путина песню о России

Участница всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» спела для российского лидера Владимира Путина песню о России в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

Елизавета Долженкова из Благовещенска рассказала президенту, что с пяти лет занимается народной музыкой, в текущем году заканчивает музыкальную школу искусств. На «Большой перемене» она также участвовала в творческих мероприятиях.

Девушка пропела несколько строк: «Умывает красно солнышко руки теплые в росе. И Россия, как Аленушка, предстает во всей красе».

«Браво. Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал. Спасибо вам большое, Лиза. Спасибо вашим родителям, преподавателям», — сказал Путин молодой россиянке после выступления.

Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» — открылся 1 ноября в международном детском центре «Артек» в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи человек.

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