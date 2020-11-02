В Свердловской области в ангаре с пластиком произошел крупный пожар
Михаил Кириллов
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Крупный пожар произошел в ангаре, где хранился пластик и картон, в городе Первоуральск Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Площадь пожара предварительно оценивается в 4 тыс. кв. м.
«Поступило сообщение о пожаре в здании ангара, расположенного на производственной площадке в Первоуральске на улице Сантехизделий. По предварительной информации, в ангаре находится пластиковая тара, бумага и картон», — сообщили в пресс-службе.
Сведения о пострадавших пока не поступали. На место выехали пожарные расчеты.
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