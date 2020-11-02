Кабмин продлил на год ускоренную регистрацию лекарств против COVID-19

Ускоренная регистрация лекарств против коронавируса будет действовать еще год, до 1 января 2022 года. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

«Чтобы поставки необходимых препаратов и медицинских изделий не прерывались, продлим процедуру ускоренной регистрации еще на год, соответственно, до 1 января 2022 года», — сказал Мишустин.

Ранее такая процедура должна была действовать до конца 2020 года.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, 33 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,6 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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