Суд оставил прежним пожизненный приговор убийце саратовской школьницы

Суд принял решение не изменять приговор осужденному за убийство девятилетней школьницы в Саратове Михаилу Туватину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции Нижнего Новгорода.

«Приговор Туватину суд оставил без изменений», — заявили там.

Ранее за совершенное преступление мужчину осудили пожизненно. Ему предъявили обвинения по статьям «убийство малолетнего ребенка, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера» и «действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

По данным следствия, утром 9 октября 2019 года девочка ушла из дома в школу и не вернулась. На следующий день ее тело обнаружили в одном из гаражей, мимо которых она проходила.

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