Абитуриенты в РФ смогут подать заявление для поступления во все вузы удаленно

Абитуриенты в России с 2021 года смогут подавать заявления для поступления во все вузы дистанционно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», а абитуриенты подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удаленном режиме», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что число таких вузов в 2021 году составит 135, тогда как в прошлом году в таком режиме принимали документы лишь 54 учебных заведения.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг появился в июне текущего года. Им воспользовались около 20 тыс. человек.

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