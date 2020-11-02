В Москве в понедельник ожидается до +8°С

В Москве в понедельник, 2 ноября, ожидается облачная погода, а также местами небольшие дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух прогреется до +6°С — +8°С. Прогнозируется восточный ветер со скоростью 4 — 9 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +4°С — +6°С. Ветер будет дуть в юго-восточном, южном направлении со скоростью 3 — 8 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

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