Перестрелка произошла во французском Монпелье
Полина Рутковская
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Перестрелка произошла в городе Монпелье на юге Франции, один человек пострадал, сообщает портал Actu.fr.
По сообщениям очевидцев, в перестрелке участвовали около десяти вооруженных людей в масках и перчатках. На место направлены наряды полиции.
При перестрелке пострадал один человек, он госпитализирован с тремя огнестрельными ранениями, его состояние оценивается как удовлетворительное.
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