Семь человек погибли и пятеро пострадали при обрушении моста в Китае

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На северо-востоке КНР обрушился мост, сообщает местная газета Global Times.

В результате по меньшей мере семь человек погибли, еще пятеро пострадали.

Инцидент произошел в городе Тяньцзинь. Полиция задержала причастных сотрудников строительной компании, которая вела работы по реконструкции моста.

Власти Китая направили на место происшествия группу для проведения расследования.

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