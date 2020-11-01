Семь человек погибли и пятеро пострадали при обрушении моста в Китае
Бернст Ю.
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На северо-востоке КНР обрушился мост, сообщает местная газета Global Times.
В результате по меньшей мере семь человек погибли, еще пятеро пострадали.
Инцидент произошел в городе Тяньцзинь. Полиция задержала причастных сотрудников строительной компании, которая вела работы по реконструкции моста.
Власти Китая направили на место происшествия группу для проведения расследования.
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