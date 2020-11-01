Три человека пострадали при взрыве в торговом центре в Коврове

Три человека пострадали при взрыве в торговом центре «Рынок Октябрьский» в городе Коврове Владимирской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По предварительным данным, хлопок произошел в результате бытового конфликта между тремя гражданами.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина взорвал гранату в магазине.

Источник в экстренных службах также рассказал, что хлопок мог произойти из-за гранаты или другого взрывного устройства. По его данным, мужчина использовал данное устройство из-за ревности к жене.

В приемном отделении Ковровской центральной районной больницы добавили, что все пострадавшие были госпитализированы в травматологическое отделение. Сейчас их оперируют. О тяжести состояния информации пока нет.

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