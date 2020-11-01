В Приморье зафиксирован массовый выброс рыбы

В Шкотовском районе Приморья был зафиксирован массовый выброс рыбы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Выброс произошел в селе Подъяпольское, на место приехали министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Игорь Степаненко, сотрудники Росприроднадзора и Росрыболовства.

Отмечается, что специалисты подтвердили факт обнаружения мелкой рыбы на прибрежной полосе длиной 100-150 метров.

По словам заместителя директора ФГНБУ ВНИРО, руководителя тихоокеанского филиала (ТИНРО) Алексея Баталюка, выброшенная рыба не является следствием антропогенного воздействия, загрязнения окружающей среды. Рыба оказалась на берегу из-за шторма и нагонных ветров.

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