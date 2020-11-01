Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах пожара в больнице Челябинска

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил дело о возгорании кислородных баллонов в больнице Челябинска на контроль в центральном аппарате, сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин также поручил руководству следственного управления по региону доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и проведенных к настоящему времени следственных действиях.

Следователи продолжают расследование уголовного дела о халатности после возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении лечебного учреждения.

Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 31 октября. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В городе введен режим ЧС.

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