Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах пожара в больнице Челябинска
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил дело о возгорании кислородных баллонов в больнице Челябинска на контроль в центральном аппарате, сообщается на сайте ведомства.
Бастрыкин также поручил руководству следственного управления по региону доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и проведенных к настоящему времени следственных действиях.
Следователи продолжают расследование уголовного дела о халатности после возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении лечебного учреждения.
Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 31 октября. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В городе введен режим ЧС.
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