СМИ: у одной из жертв нападения в Квебеке было перерезано горло

У одной из жертв в канадском Квебеке было перерезано горло, сообщает канадская газета Le Soleil.

Ранее неизвестный «в средневековой одежде» напал на прохожих с холодным оружием в Квебеке. В результате два человека погибли и пятеро пострадали от ножевых ранений. Нападавший был задержан.

В салоне его автомобиля полиция обнаружила канистры с топливом и холодное оружие.

Уточняется, что задержанному около 25 лет.

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