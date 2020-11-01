СМИ: у одной из жертв нападения в Квебеке было перерезано горло
Бернст Ю.
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У одной из жертв в канадском Квебеке было перерезано горло, сообщает канадская газета Le Soleil.
Ранее неизвестный «в средневековой одежде» напал на прохожих с холодным оружием в Квебеке. В результате два человека погибли и пятеро пострадали от ножевых ранений. Нападавший был задержан.
В салоне его автомобиля полиция обнаружила канистры с топливом и холодное оружие.
Уточняется, что задержанному около 25 лет.
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