Октябрь 2020 года в Москве стал самым теплым в истории

Московский октябрь в 2020 году стал самым теплым в истории метеонаблюдений, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Среднемесячная температура в прошедшем октябре составила +9,3 °С с положительным отклонением от нормы на 3,6 °С.

Таким образом, побит прежний рекорд месяца, который держался с 1967 года, когда средняя температура составила +9 °С.

По словам Леуса, ноябрь также будет теплее положенного, с аномалией не более 1,5-2 °С. Также ноябрь обещает быть относительно засушливым, с большим количеством погожих дней, чем должно быть, добавил метеоролог.

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