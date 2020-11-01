В Москве 1 ноября ожидается до +7°С
Антон Демидов
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В Москве в воскресенье, 1 ноября, ожидается до +7°С. В столице будет облачно, небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +5...+7°С. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/c.
Вечером столбики термометров будут показывать +2...+4°С. Ветер подует северо-восточный, восточный, 3-8 м/c.
Атмосферное давление днем и ночью составит 754 мм рт. ст., а ночью — 752 мм рт. ст.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.