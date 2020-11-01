Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 42
Число погибших в результате землетрясения на западе Турции увеличилось до 42, передает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
В агентстве сообщили, что спасатели работают в Измире на завалах девяти разрушенных зданий.
Ранее сообщалось, что при землетрясении на западе Турции погибли 39 человек, еще 885 получили травмы.
Мощное землетрясение произошло 30 октября днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Известно, что в Греции погибли двое школьников, 20 человек пострадали, поврежден ряд зданий.
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