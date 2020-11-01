Жительница Украины купила в магазине светящуюся в темноте курицу

Жительница Ивано-Франковска в своем Facebook сообщила, что купила в местном супермаркете курицу, которая стала светиться в темноте.

Женщина рассказала, что она приобрела ее в «Сильпо», бросила в борщ и дала кусочек кошке. По ее словам, питомец не стал есть это мясо.

«Ночью встаю – а эта курица светится! Только что голограммы не транслирует», — написала украинка.

Девушка при этом отметила, что съела борщ из этой курицы. При этом, как указала она, он был достаточно вкусным. Однако хозяйка все равно решила выкинуть оставшееся мясо в мусорное ведро. Украинка заявила, что оставшиеся на ее пальцах следы жира засветились.

В свою очередь пользователи социальной сети, комментируя ее пост, предположили, что в супермаркете могли использовать смеси фосфатов для увеличения срока хранения мяса. Другие же выдвинули теорию, что курица стала светиться из-за редких бактерий на коже.

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