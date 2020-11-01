Тайфун «Гони» обрушился на Филиппины

Тайфун «Гони» усилился до супертайфуна и достиг суши в филиппинской провинции Катандуанес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную Службу атмосферных, геофизических и астрономических исследований (PAGASA).

По данным службы, скорость ветра в центральной части стихии достигает 62,5 м/с, порывов — 77,7 м/с.

Тайфун направляется на юго-запад со скоростью около 7 м/с.

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