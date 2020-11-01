Более десяти рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В аэропортах Москвы задержали и отменили 20 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.05 мск, во Внуково отменено девять рейсов.

При этом в Домодедово отменили три вылета, а еще один был задержан.

Также в Шереметьево отменили пять рейсов, а два — задержали.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе, сентябре и октябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Расширен список городов России для осуществления международных рейсов

— Возобновились рейсы из Австрии в Россию

— В АТОР назвали приблизительные сроки открытия границ РФ для туристов