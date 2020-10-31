В Дагестане без света остались 51 тысяча человек
Карина Казанцева
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В Дагестане из-за отключения воздушной линии без света остались 51 тысяча человек, пишет ТАСС со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Кумторкалинского района - около 51 000 человек», — говорится в сообщении.
Температура воздуха составляет +16°С. В настоящий момент специалисты ведут аварийно-восстановительные работы.
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