В Дагестане без света остались 51 тысяча человек

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Дагестане из-за отключения воздушной линии без света остались 51 тысяча человек, пишет ТАСС со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Кумторкалинского района - около 51 000 человек», — говорится в сообщении.

Температура воздуха составляет +16°С. В настоящий момент специалисты ведут аварийно-восстановительные работы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Тува оказалась полностью обесточена из-за аварии на электросетях

Свыше 36 тысяч человек остались без света в Хабаровском крае