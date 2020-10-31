Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included13340443: 1

Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Измир увеличилось до 39, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям МВД Турции.

По последним данным, погибли 39 человек, пострадали 885 человек. В девяти разрушенных зданиях продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о 35 погибших.

Мощное землетрясение произошло 30 октября днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Известно, что в Греции погибли двое школьников, 20 человек пострадали, поврежден ряд зданий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Дома рухнули»: сотни человек пострадали от землетрясения в Турции и Греции

— Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Измире

— На греческом острове Самос на полгода объявлено ЧП из-за землетрясения