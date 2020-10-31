Великобритания вводит карантин из-за COVID-19

Великобритания ужесточает ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Об этом сообщает Sky News.

Карантин вводится в стране с 5 ноября по 2 декабря, указано в сообщении. В этот период выходить из дома можно будет лишь для посещения места работы, учебного заведения или продуктового магазина, отметил Джонсон.

Кроме того, запрещаются любые встречи людей внутри помещений. Школы, колледжи и университеты продолжат работать, сотрудники предприятий, которые не могут выполнять обязанности в удаленном формате, также смогут ходить на работу.

Пабы, бары и рестораны будут закрыты, однако смогут осуществлять продажу еды и напитков навынос или с доставкой, добавил Джонсон. Также будет прекращена работа салонов красоты и магазинов, которые не продают товары первой необходимости.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 1 млн случаев COVID-19 выявили в Великобритании

— Британские ученые обнаружили сокращение населения с иммунитетом к COVID-19

— В Великобритании просят Джонсона «спасти Рождество»