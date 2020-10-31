Врач рассказала о тяжелой форме коронавируса у детей

Коронавирус может протекать в тяжелой форме у детей до трех лет, рассказала врач пермской краевой детской больницы Елена Зубова. Об этом пишет газета «Аргументы и Факты».

Она отметила, что насморк, отит, боль в горле, кашель, одышка и слабость у ребенка должны заставить родителей вызвать педиатра. По ее словам, дети до трех лет, особенно малыши до года, тяжелее переносят вирус.

«Решение о проведении КТ грудной клетки принимает врач и только по показаниям (наличие симптомов лихорадки, одышки, снижение сатурации (показатель насыщения крови кислородом) при диагностике (пульсоксиметрии)», — сказала Зубова.

Врач предупредила, что в особой группе риска находятся дети, имеющие сопутствующие заболевания.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

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