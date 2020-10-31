Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 37

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Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Измир возросло до 37 человек, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«На данный момент у нас 37 погибших и 885 раненых. Число наших граждан, спасенных из-под завалов, составляет 103», — отметил глава государства.

Мощное землетрясение произошло 30 октября днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Известно, что в Греции погибли двое школьников, 20 человек пострадали, поврежден ряд зданий. В Турции более 800 человек получили ранения.

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