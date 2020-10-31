Воробьев: COVID-19 не влияет на плановую медпомощь в Подмосковье

Пандемия новой коронавирусной инфекции не влияет на оказание плановой медицинской помощи жителям Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы главы области в Instagram.

«Мы не закрыли плановую помощь. Это критически важно, потому что мы боремся за жизни тех, у кого совершенно другие заболевания <...> Осенью у нас плановая помощь работает. Да, в напряженном режиме, но работает», – подчеркнул Воробьев.

Кроме того, власти региона увеличили коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По словам губернатора, на данный момент в Подмосковье 14 тысяч коек выделено для больных COVID-19, к концу ноября фонд могут увеличить до 18-19 тысяч коек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Меры против COVID-19: в Подмосковье вводят самоизоляцию для пожилых

— Находящиеся на самоизоляции жители Подмосковья смогут оформить больничный из дома

— Губернатор Подмосковья сделал прививку от COVID-19