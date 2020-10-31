Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейских в Москве

После нападения на полицейских в Москве возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина 1988 года напал на полицейских и нанес им удары на улице Петровка в Москве.

Задержанному назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что двое полицейских пострадали в результате нападения у здания Главного управления МВД в Москве.

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