Находящиеся на самоизоляции жители Подмосковья смогут оформить больничный из дома

Жители Подмосковья, которые будут находиться на самоизоляции со 2 ноября, будут оформлять больничные в дистанционном режиме, следует из указа губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Региональный минздрав должен обеспечить таким гражданами возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций, указано в документе.

Ранее сообщалось, что со 2 по 15 ноября жители Подмосковья старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями должны соблюдать обязательный режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса нового типа.

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