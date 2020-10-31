Вооруженных радикалов задержали в Белоруссии у границы с Украиной

Белорусские пограничники задержали группу «радикально настроенных» вооруженных людей недалеко от границы с Украиной, заявил официальный представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бычковского, группа состояла из четырех «сторонников анархистского движения». У задержанных обнаружены две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форма военного образца, а также специальная экипировка, продукты и денежные средства.

В настоящее время выявляются подробности деятельности задержанных, отметил Бычковский.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко. С 26 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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