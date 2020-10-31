Первые добровольцы старше 60 лет получили вакцину от коронавируса

Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил руководитель клинического исследования, главный кардиолог управления делами президента, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин в интервью газете «Известия».

Всего в исследованиях вакцины, стартовавших на минувшей неделе, принимают участие 28 человек, самому старшему участнику 82 года. Планируется включить в исследование 110 человек.

По словам Ломакина, нежелательных побочных реакций у добровольцев не наблюдается: ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного (предгриппозного) фона. При этом у добровольцев до 60 лет наблюдалась температура.

Он отметил, что у пожилых людей старшей возрастной группы иммунная система немного супрессирована (подавлена), поэтому у них отмечена такая реакция на вакцину.

«Есть больные сахарным диабетом, гипертонией, больные с хронической почечной недостаточностью - это патологии, которые присущи пожилому возрасту», — рассказал Домакин.

Он добавил, что к эксперименту не допускаются люди с онкологическими заболеваниями, пациенты, которые получают онкопрепараты, иммуносупрессивную терапию, лица с вирусными гепатитами и те, которые в течение года перенесли острый инфаркт или острый инсульт, а также граждане с аллергическими реакциями.

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