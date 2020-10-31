Советник гендиректора Уральской горно-металлургической компании совершил самоубийство

Советник гендиректора Уральской горно-металлургической компании, глава Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексей Рябцев совершил самоубийство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в бизнес-кругах.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, трагедия произошла вечером 30 октября. Сообщение в полицию поступило с улицы Красноармейской в Октябрьском районе областного центра.

«Собранный по данному факту материал сыщики направили для принятия процессуального решения нашим коллегам в региональный СКР. Отмечу, что это ЧП никакого отношения к проявлениям криминала не имеет», — подчеркнул Горелых.

По его словам, руководство екатеринбургского гарнизона полиции окажет помощь в организации похорон.

«Выражаю искренние соболезнования родным, близким и всем, кто был знаком с Алексеем Юрьевичем... Это был принципиальный, а когда того требовала обстановка, достаточно строгий, но справедливый руководитель», — добавил Горелых.

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