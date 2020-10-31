Губернатор Челябинска не связывает смерть пациентов поликлиники с пожаром

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что смерть пациентов в поликлинике, где произошел взрыв кислородной будки, не связана со взрывом и пожаром. Об этом сообщает ТАСС.

«На самой ковидной базе в горбольнице №2, где как раз произошел взрыв газового оборудования, с утра были умершие. Мы заслушивали реаниматолога, он не связывает пожар с погибшими, дальше будут разбираться СК и прокуратура», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пожар в поликлинике Челябинска, из-за которого взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом, произошел из-за разгерметизации кислородного баллона. Источник агентства ТАСС, в свою очередь, сообщал о смерти двух пациентов поликлиники из-за возникшей после инцидента нехватки кислорода.

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