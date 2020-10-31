В Челябинске проверят кислородную инфраструктуру после взрыва в поликлинике

Губернатор Челябинска Алексей Текслер поручил проверить все объекты кислородной инфраструктуры города после взрыва кислородной будки в поликлинике. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу городской администрации.

«Губернатор Алексей Текслер поручил сегодня начать тотальную проверку всех объектов кислородной инфраструктуры, особенно той, которая монтировалась при организации новых госпитальных баз», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пожар в поликлинике Челябинска, из-за которого взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом, произошел из-за разгерметизации кислородного баллона.

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