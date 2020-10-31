19 человек пострадали при столкновении рыбацкой лодки с мостом в Южной Корее

Трое человек погибли и еще 19 получили ранения при столкновении рыбацкой лодки с опорой моста, соединяющего острова Анмендо и Вонсандона на западном побережье Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на береговую охрану страны.

Инцидент произошел около 5.41 утра (23.41 мск) 31 октября. На борту лодки находились 21 рыбак и шкипер.

Известно, что береговая охрана обнаружила четырех человек без сознания, в больнице диагностировали смерть трех из них, четвертый находится в критическом состоянии. Еще 19 человек, в том числе шкипер, получили ранения разной степени тяжести, они были госпитализированы.

Береговая охрана намерена допросить шкипера, как только его выпишут из больницы. Ему могут предъявить обвинения в профессиональной халатности, повлекшей смерть. По предварительной информации, шкипер не смог увидеть пирс моста из-за темноты. Известно, что его лодка двигалась со скоростью от 15 до 18 морских миль (27–33 километра) в час.

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