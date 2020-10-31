Мать погибших при пожаре в Кировской области четверых детей задержана

В Кировской области задержали женщину, которая оставила своих четверых малолетних детей одних дома, они погибли в результате пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Отмечается, что 23-летняя мать закрыла детей в квартире, оставив их тем самым в опасном для жизни или здоровья состоянии. Домой она вернулась тогда, когда дети уже погибли. Ее задержали.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоквартирном доме в деревне Ложкари Юрьянского района в Кировской области погибли четверо мальчиков в возрасте от восьми месяцев до четырех лет. Инцидент произошел вечером в пятницу, 30 октября. Как выяснилось, дети были дома одни. После произошедшего мать погибших нашли в доме у подруги, она не смогла объяснить, почему малолетние дети оказались дома одни.

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