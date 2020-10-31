В Москве от коронавируса вылечились еще 3 634 пациента

В Москве от коронавируса за прошедшие сутки вылечились еще 3 634 пациента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3634 пациента», — сообщила Ракова.

По последним данным, в столице выявлено 419,1 тыс. заболевших COVID-19, из них 311,4 тыс. выздоровели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперт рассказал, когда в РФ наступит пик заболеваемости COVID-19

— Врач рассказал, как долго пациент с коронавирусом опасен для людей

— Власти Москвы пока не планируют вводить пропуска для выхода на улицу