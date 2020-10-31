COVID-19 способен вызвать расстройство, аналогичное последствиям боевого стресса

У людей, перенесших тяжелое течение COVID-19, может развиться посттравматическое стрессовое расстройство, аналогичное фиксируемому после участия в боевых действиях. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на руководителя отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяну Караваеву.

«Тяжелая форма COVID-19 (...) может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства», — говорится в сообщении.

Караваева добавила, что изначально этот диагноз появился для оценки боевого стресса.

По ее словам, расстройство может проявиться не сразу, а в течение полугода после травмирующего психику события.

Кроме того, тяжелые последствия для психики, такие как бредовые состояния и галлюцинации, встречаются у 1-2% тяжело переболевших COVID-19 пациентов.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что у людей, перенесших коронавирус, остаются в средне- и долгосрочной перспективе болезненные последствия.

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