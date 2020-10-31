Главу Минздрава Бразилии госпитализировали с COVID-19

Министр здравоохранения Бразилии Эдуарду Пазуэллу, ушедший на самоизоляцию после заражения коронавирусом, был госпитализирован в одну из больниц столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Пазуэллу остается в медучреждении для прохождения процедуры восстановления водного баланса под наблюдением врачей. Ожидается, что вскоре он будет выписан», — сообщили в пресс-службе.

Самочувствие 57-летнего министра при этом в пресс-службе не уточнили.

Бразилия занимает третье место в мире по числу заражений коронавирусом — заболели более 5,5 млн человек, скончались почти 160 тыс.

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