Президент Бразилии считает, что пандемия коронавируса скоро закончится

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что пандемия коронавируса в мире скоро закончится и намекнул, что вакцина от коронавируса не имеет смысла, пишет бразильское агентство Globo.

Так, президент в своей речи раскритиковал губернатора бразильского штата Сан-Паулу Жоау Дориа, который намерен закупить партию китайской вакцины от компании Sinovac для жителей региона.

«Пандемия заканчивается, я думаю, что он хочет быстренько вакцинировать людей, потому что она закончится, и он скажет: «все кончено благодаря моей вакцине», понятно? Что подходит к концу, так это его правление, это ясно», — сказал президент.

Ранее Болсонару отменил постановление о закупке китайской вакцины от коронавируса, мотивируя это незавершенностью испытаний.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 45 млн заболевших COVID-19, более 30 млн человек выздоровели, а более 1,2 млн пациентов — умерли. В Бразилии коронавирусом заразились более 5,5 млн человек.

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