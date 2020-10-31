Милонов в очередной раз раскритиковал празднование Хэллоуина
Депутат Госдумы Виталий Милонов в очередной раз выступил с требованием запретить празднование Хэллоуина в России, призвав «не допустить посевной семян зла», сообщает РИА «Новости».
«Я протестую против пошлости, против этого мракобесия и чуши, которая пришла к нам с Запада. Буду обращаться во все органы, чтобы не допустить посевной семян зла на нашей земле», — заявил политик в интервью агентству.
По его мнению, суть праздника — прославление темных сил, колдовства и смерти, а культ зла — очень серьезная и опасная вещь.
Он добавил, что в России уже есть свой Хэллоуин и его любят праздновать коммунисты — 7 ноября.
«Два Хэллоуина для России – перебор», — отметил Милонов.
Хэллоуин — праздник, который по традиции отмечается 31 октября, в канун католического Дня всех святых. Его участники традиционно облачаются в маскарадные костюмы, которые, по поверьям, должны отпугивать нечисть.
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