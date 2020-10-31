Милонов в очередной раз раскритиковал празднование Хэллоуина

Депутат Госдумы Виталий Милонов в очередной раз выступил с требованием запретить празднование Хэллоуина в России, призвав «не допустить посевной семян зла», сообщает РИА «Новости».

«Я протестую против пошлости, против этого мракобесия и чуши, которая пришла к нам с Запада. Буду обращаться во все органы, чтобы не допустить посевной семян зла на нашей земле», — заявил политик в интервью агентству.

По его мнению, суть праздника — прославление темных сил, колдовства и смерти, а культ зла — очень серьезная и опасная вещь.

Он добавил, что в России уже есть свой Хэллоуин и его любят праздновать коммунисты — 7 ноября.

«Два Хэллоуина для России – перебор», — отметил Милонов.

Хэллоуин — праздник, который по традиции отмечается 31 октября, в канун католического Дня всех святых. Его участники традиционно облачаются в маскарадные костюмы, которые, по поверьям, должны отпугивать нечисть.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Хэллоуин в РФ предложили заменить на День похоронщика

— Перед Хэллоуином россияне начали скупать костюмы коронавируса

— Врач объяснил, как выбрать костюм на Хеллоуин с защитой от коронавируса