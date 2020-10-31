Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Греции на острове Самос, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По информации специалистов, эпицентр землетрясения находится в 8 км северо-востоку от города Неон-Карловаси. Его очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о разрушениях или пострадавших пока не поступала.

Накануне землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки магнитудой от около 6,6 ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. Стихия привела к разрушению зданий и на острове Самос, несмотря на то, что наиболее ощутимые ее последствия пришлись на Измир.

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