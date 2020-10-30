Полиция в Париже использовала гранатомет для задержания человека с двумя ножами

Сотрудники полиции Парижа использовали для задержания мужчины с двумя ножами электрошокер и гранатомет. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел примерно в 15.00 (17.00 мск) в 15-м округе Парижа. Правоохранители приехали на жалобу к жилому дому, где и находился агрессивный мужчина с ножами. Он выкрикивал ругательства и стучал в дверь своей соседки. Увидев их, он начал угрожать полицейским.

«Мужчина был нейтрализован при помощи электрошокового пистолета и LBD (многофункционального гранатомета, который может стрелять резиновыми пулями. — «Газета. Ru»), — уточнил собеседник агентства.

По некоторым данным, нападавший имел проблемы с психикой. В настоящее время его доставили в психиатрическое отделение полицейского управления в Париже.

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