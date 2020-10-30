Два подростка погибли при землетрясении на Самосе в Греции

Спасатели обнаружили погибшего подростка, еще одного извлекли без сознания из-под обломков старого здания, обрушившегося в момент землетрясения на острове Самос в Греции. Об этом сообщил телеканал ERT1.

Позднее телеканал уточнил, что извлеченного без сознания ребенка не удалось спасти.

Уточняется, что речь идет о мальчиках 15 и 17 лет. Подростки возвращались из школы по узкому переулку, когда на них обрушилась стена старого каменного дома.

До этого сведений о погибших не было. Сообщалось только о четырех пострадавших.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В городе Неон-Карловаси на Самосе рухнула церковь Божьей Матери. На других зданиях острова тоже есть серьезные повреждения. Землетрясение ощущалось и в Афинах.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Там, по последним данным, пострадали 152 человека и четверо погибли. Землетрясение почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0

— На греческом Самосе из-за землетрясения рухнула церковь Божьей Матери

— Четыре человека пострадали на Самосе при землетрясении