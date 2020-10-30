Разработчик «ЭпиВакКороны» рассказал, сколько доз вакцин выпустят до конца года

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Около 60 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» планируется выпустить до конца 2020 года. Об этом сообщили «Интерфаксу» в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора.

Уточняется, что первые партии этой вакцины, в первую очередь, предназначены для пострегистрационных исследований.

В «Векторе» также рассказали, что уже ряд стран проявляет интерес к этой вакцине.

«В настоящее время ведутся переговоры с несколькими компаниями, заинтересованными в участии в производстве вакцины «ЭпиВакКорона», — сказали в научном центре.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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