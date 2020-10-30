СК завел дело по факту гибели пациентов ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону

Уголовное дело было возбуждено в Ростове-на-Дону после сообщений смерти людей в госпитале, где лечатся зараженные коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Речь идет о госпитале, действующего на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где умерли сразу 13 пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Следствие завело дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Кроме того, источник рассказал агентству, что в настоящее время ведутся обыску в мэрии города и региональном Минздраве.

Ранее СМИ сообщили, что причиной смерти пациентов госпиталя стала нехватка кислорода. При этом ростовские власти отрицают перебои с поставками кислорода. В Кремле прокомментировал ЧП с пациентами и назвали произошедшие очень печальными.

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