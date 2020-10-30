Губернатор Измира сообщил о разрушении 20 домов при землетрясении
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
По меньшей мере 20 домов в турецком Измире разрушило землетрясение. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает ТАСС.
«20 домов», — сказал Сойер.
Ранее сообщалось, что в районах Борнова и Байраклы разрушено шесть домов.
По словам министра, в провинциях Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугла за исключением небольших трещин у домов разрушений нет. Сообщений о жертвах не поступало.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Измире землетрясение разрушило шесть домов