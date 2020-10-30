Губернатор Измира сообщил о разрушении 20 домов при землетрясении

По меньшей мере 20 домов в турецком Измире разрушило землетрясение. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает ТАСС.

«20 домов», — сказал Сойер.

Ранее сообщалось, что в районах Борнова и Байраклы разрушено шесть домов.

По словам министра, в провинциях Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугла за исключением небольших трещин у домов разрушений нет. Сообщений о жертвах не поступало.

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